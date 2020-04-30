تعرفي إلى فوائد البودرة المعدنية

فوائد البودرة المعدنية لصحة ونضارة البشرة (أرشيفية:انترنت)

تتمتع البودرة المعدنية بمزايا عديدة، منها الاعتناء بصحة وجمال البشرة في آن واحد.

وتتألف البودرة المعدنية من صبغات معدنية مستخلصة من أحجار اللافا والطمي الطبي، كما أنها تحتوي على معادن مثل النحاس والماغنيسيوم والكالسيوم والزنك، وفقا لمجلة «إن ستايل».

وتمتاز هذه المكونات بخصائص مهمة للصحة والجمال، حيث يتمتع أكسيد الزنك بتأثير مضاد للبكتيريا ويساعد في محاربة شوائب البشرة، في حين يعمل الطمي الطبي على امتصاص الدهون الزائدة ويحارب البثور والرؤوس السوداء، وفقا لموقع «24».

وغالبا ما تحتوي البودرة المعدنية على جزيئات لامعة مثل معدن «ميكا»، لتمنح البشرة مظهرا مشرقا يشع نضارة وحيوية، وتتفوق البودرة المعدنية على البودرة التقليدية، حيث إنها تخلو غالبا من المكونات الصناعية الضارة بالبشرة مثل السيليكون، ما يجعلها لطيفة على البشرة، وتعد البودرة المعدنية مناسبة لكل أنواع البشرة، سواء كانت دهنية أو جافة أو حساسة، ويمكن استخدامها ككريم أساس «فاونديشن» أو كبودرة نهائية.

وتتوافر البودرة المعدنية بطيف لوني واسع يمتد من البيج الفاتح حتى البني الداكن، ومن الأفضل استخدام درجة فاتحة، ومن المهم أيضا استخدام نوع يخلو من المواد العطرية والمواد الحافظة والألوان، حتى لا تتعرض البشرة إلى التهيج والاحمرار والبثور والجفاف.