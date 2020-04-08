معجون الأسنان والصودا لتطهير الأكسسوارات

مع تفشي وباء «كورونا»، يجب الحرص على تنظيف الأكسسوارات بشكل منتظم، بما يضمن عدم حملها للفيروسات.

وهناك عدة طرق لتطهير وتنظيف الأكسسوارات، حسب «موضوع.كوم».

محلول صودا الخبز

تتلخّص خطوات عمل محلول صودا الخبز لتنظيف الأكسسوارات في النقاط التالية:

- خلط ثلاثة أجزاء من صودا الخبز، مع جزء من الماء.

- ترطيب الفضة والأكسسوارات تمهيداً لتنظيفها بمحلول صودا الخبز.

- غمس قطعة من القماش الناعم في محلول صودا الخبز، ثمّ فرك القطع بتأنٍّ، خصوصاً في الفتحات، والشقوق، والانحناءات.

- غسل الأكسسوارات بالماء، ثمّ تجفيفها بقطعة من القماش الناعم؛ لتجنب خدشها.

معجون الأسنان

يمكن استخدام معجون الأسنان لتنظيف الأكسسوارات والمصوغات التي لا تحتوي على أحجار كريمة على النحو الآتي:

- اختيار معجون أسنان أبيض خالٍ من مادة السيليكا؛ لأنها تتسبب في خدش المصوغات.

- غمس قطعة من القماش الناعم في الماء الدافئ، مع ضرورة عصرها جيداً للتخلّص من الماء الزائد منها، وتركها رطبة فقط.

- وضع كمية صغيرة من معجون الأسنان على القماش الرطب.

- لفّ القماش على سطح المصوغات، وفركها بلطف حتى تتوزّع كمية كافية من المعجون عليها.

- استخدم فرشاة أسنان تحتوي على شعيرات ناعمة للوصول إلى المناطق الصغيرة جدا، والثقوب، والانحناءات المعقدة في قطع المصوغات، وغسل المصوغات والأكسسوارات بالماء الدافئ.

- تجفيف المصوغات بقطعة قماش ناعمة، وذلك بلفّها وتركها فيها لبضع دقائق، حتى يسحب القماش الرطوبة منها تماماً.