نقدم إليك في خطوات بسيطة طريقة تنظيف البشرة بالبخار في المنزل لتتبعي الخطوات وتطبقيها بنفسك بدلا من الذهاب إلى صالونات التجميل.
ويعمل تنظيف البشرة بالبخار على إزالة الأوساخ والدهون المتراكمة في مناطق متعددة من الوجه، والطبقة الميتة بين الخلايا السطحية التي لا تزال ملتصقة بالبشرة، وكذلك تنظيف المسام المسدودة وخلق أفضل الظروف لتتنفس البشرة دون أي عائق، خاصة أن هذه الأشياء تتسبب في ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء والبثور المزعجة.
طريقة التطبيق
- أحضري وعاء صغيرًا، وضعي فيه كوبين من الماء حتى يصل إلى درجة الغليان.
- اغسلي وجهك باستخدام منظف لطيف، للتأكد من التخلص من الأوساخ والزيوت الموجودة على سطح بشرتك. جففي وجهك بمنشفة قطنية ناعمة.
- أضيفي أي زيوت عطرية أو أعشاب متوافرة لديك إلى الماء، لأن هذه الخطوة تضاعف فوائد البخار في تنظيف البشرة، يمكنك وضع بضع قطرات من الزيوت العطرية، وإذا لم يكن لديكِ جربي أكياس الشاي أو البابونج أو النعناع إلى الماء المغلي.
- غطي رأسك بغطاء خفيف حتى تحاصري وجهك، وعرّضي بشرتك للبخار.
- قرّبي وجهك من البخار المتصاعد من الإناء، ولكن حافظي على أن تبقي على مسافة مناسبة من الإناء، حتى لا تؤذي بشرتك ولا تواجهي مشكلة بتنفسك بشكل طبيعي.
- عرّضي بشرة وجهك إلى بخار الماء لمدة 20 دقيقة كحد أقصى، خاصة إذا كنت تعانين من مشكلات حب الشباب أو أي مشكلات جلدية أخرى.
- حركي وجهك في الاتجاهين يمينًا ويسارًا، حتى تتفتح مسام وجهك كله، وتتمكني من تنظيفها. أحضري إبرة تنظيف البشرة، ومرريها على أماكن وجودها في وجهك، كمنطقة الأنف والذقن، فهي تزيل الرؤوس السوداء وخلايا الجلد الميتة، وتجعل بشرتك نظيفة ونضرة.
- استخدامي تونر مناسبا ومرطبا بعد تنظيف البشرة، حتى إن كانت البشرة دهنية، لإغلاق المسام المفتوحة، بينما يرطب المرطب بشرتك ويغذيها ويمنع جفافها، وبهذا تظل نضرة وشابة أطول فترة ممكنة.