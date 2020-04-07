طريقة تنظيف البشرة بالبخار في المنزل

نقدم إليك في خطوات بسيطة طريقة تنظيف البشرة بالبخار في المنزل لتتبعي الخطوات وتطبقيها بنفسك بدلا من الذهاب إلى صالونات التجميل.

ويعمل تنظيف البشرة بالبخار على إزالة الأوساخ والدهون المتراكمة في مناطق متعددة من الوجه، والطبقة الميتة بين الخلايا السطحية التي لا تزال ملتصقة بالبشرة، وكذلك تنظيف المسام المسدودة وخلق أفضل الظروف لتتنفس البشرة دون أي عائق، خاصة أن هذه الأشياء تتسبب في ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء والبثور المزعجة.