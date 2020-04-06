الطريقة الصحيحة لصبغ الشعر في المنزل

بعد انتشار فيروس كورونا، حذرت منظمة الصحة العالمية من الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتجمعات، لذا تخاف معظم السيدات من الذهاب لصالونات التجميل بسبب الازدحام أو استخدام نفس الأدوات في كل مرة، وقد تحتاجين لتغير لون شعرك في هذه الفترة لذلك نقدم اليكي طريقة صبغ الشعر في المنزل تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «جمالك».

اختيار لون الصبغة:

- عند اختيارك درجة الصبغة لا بد من مراعاة درجة لون بشرتك، فإذا كنتِ من ذوات البشرة الشقراء، اختاري ألوان الصبغة الفاتحة، أما إذا كنتِ من ذوات البشرة المتوسطة والداكنة، فاختاري درجات البني من الفاتح جدًا وحتى الغامق.

- إلى جانب بشرتك، انتبهي إلى ما يحتاجه شعرك، فإذا كان شعرك أسود أو بنيا داكنا جدًا، ستكونين بحاجة إلى اختيار لون أفتح درجتين من درجة الصبغة التي تريدينها.

- كذلك راعي إذا كان شعرك فيه بعض الشعيرات البيضاء، ستحتاجين إلى تقليل الأوكسجين في الصبغة.

نوع الصبغة المناسب:

- هناك أنواع عدة من الصبغات، منها ما تم إعداده خصيصًا للاستخدام في المنزل دون مساعدة خبراء الشعر، وعادة ما تكون هذه الأنواع آمنة على الشعر وسهلة الاستخدام، فقط عليكِ اتباع الإرشادات المدونة على العبوة.

- أما إذا اخترت النوع التقليدي للصبغة، الذي يتكون من أنبوب صبغة وعامل التنشيط (الأوكسجين)، فعليك إفراغ محتويات الأنبوب في وعاء صغير، وأضيفي محتوى الأوكسجين فوق الصبغة، ثم امزجي الخليط جيدًا باستخدام الفرشاة المخصصة لصبغ الشعر.