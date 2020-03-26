تعرفي على طريقة التخلص من قشرة الوجه

أفضل طرق التخلص من قشرة الوجه والجلد الميت (أرشيفية:انترنت)

من أفضل طرق التخلص من قشرة الوجه هي تقشير البشرة، فالجلد الميّت من أهم أسباب ظهور قشرة الوجه لذا يجب القيام بعمل تقشير للبشرة، ويُمكن القيام بذلك في المنزل.

ومن أهم المواد المُستخدمة في تقشير البشرة هو السُكر، فهو يحتوي على حمض الجليكوليك الذي يُنظف البشرة بعمق، ونقدم إليك هنا بعض الخلطات المنزلية باستخدام السُكر لسنفرة الوجه والتخلص من الجلد الميت وقشرة الوجه.

السكر وزيت جوز الهند

يعمل زيت جوز الهند على ترطيب الجلد بالإضافة إلى عصير الخيار الذي يمنح البشرة النعومة المطلوبة، والمواظبة على استخدام هذه الخلطة يجعل البشرة أكثر ليونةً، كما يجعلها تبدو أصغر سنًا، ونحتاج في هذه الوصفة إلى نصف كوب من السُكر الخشن والسُكر الناعم، وملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند، وملعقة صغيرة من عصير الخيار، وتُخلط المكونات جيدًا وتوزّع الخلطة على الوجه ويتم تدليك البشرة بحركاتٍ دائرية حتي جفاف الخلطة ثُم يُغسل الوجه بالماء.

وصفة السكر وزيت النعناع

نحتاج في هذه الخلطة إلى نصف كوب من السكر الخشن، وملعقة صغيرة من عصير النعناع، وملعقة صغيرة من زيت اللوز، تُخلط المكونات مع بعضها و تُوزع على الوجه وتُترك لتجف، ويُدلك الوجه خلال هذه الفترة للتخلص من الجلد الميت وتقشيره ومن ثم يغسل بالماء الفاتر.