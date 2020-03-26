تعرفي على طريقة التخلص من قشرة الوجه

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 مارس 2020, 01:11 مساء
أفضل طرق التخلص من قشرة الوجه والجلد الميت (أرشيفية:انترنت)

من أفضل طرق التخلص من قشرة الوجه هي تقشير البشرة، فالجلد الميّت من أهم أسباب ظهور قشرة الوجه لذا يجب القيام بعمل تقشير للبشرة، ويُمكن القيام بذلك في المنزل.

ومن أهم المواد المُستخدمة في تقشير البشرة هو السُكر، فهو يحتوي على حمض الجليكوليك الذي يُنظف البشرة بعمق، ونقدم إليك هنا بعض الخلطات المنزلية باستخدام السُكر لسنفرة الوجه والتخلص من الجلد الميت وقشرة الوجه.

السكر وزيت جوز الهند

يعمل زيت جوز الهند على ترطيب الجلد بالإضافة إلى عصير الخيار الذي يمنح البشرة النعومة المطلوبة، والمواظبة على استخدام هذه الخلطة يجعل البشرة أكثر ليونةً، كما يجعلها تبدو أصغر سنًا، ونحتاج في هذه الوصفة إلى نصف كوب من السُكر الخشن والسُكر الناعم، وملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند، وملعقة صغيرة من عصير الخيار، وتُخلط المكونات جيدًا وتوزّع الخلطة على الوجه ويتم تدليك البشرة بحركاتٍ دائرية حتي جفاف الخلطة ثُم يُغسل الوجه بالماء.

وصفة السكر وزيت النعناع

نحتاج في هذه الخلطة إلى نصف كوب من السكر الخشن، وملعقة صغيرة من عصير النعناع، وملعقة صغيرة من زيت اللوز، تُخلط المكونات مع بعضها و تُوزع على الوجه وتُترك لتجف، ويُدلك الوجه خلال هذه الفترة للتخلص من الجلد الميت وتقشيره ومن ثم يغسل بالماء الفاتر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الصحة والسلاح في ميزانيات الدول العربية
كاريكاتير
مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة بـ2000 مليار دولار لمواجهة تداعيات «كورونا»
دولى
«فرانس برس»: ثلاثة مليارات شخص مطالبون بملازمة منازلهم تحسبا لـ«كوفيد-19»
دولى
«المركزي» في طرابلس: أذونات صرف مرتبات شهري يناير وفبراير منفذة ومحالة إلى ...
ليبيا
موسكو تطالب أوروبا بتفويض أممي لحظر الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
ريال مدريد في القمة المالية رغم حصار «كورونا»
رياضة عالمية
فيديو مترجم.. شاهد ماذا قالت سيدة إيطالية لدول الغرب بسبب أزمة فيروس «كورونا»
دولى
القصر الملكي البريطاني يعلن إصابة ولي العهد بفيروس «كورونا»
دولى
وفاة الكاتب المسرحي الأميركي تيرينس ماكنالي جراء فيروس كورونا
ثقافة وفن
أول اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن.. استمر 4 ساعات وناقش وضع دولة أفريقية
دولى
التوصل إلى خطة في أميركا بتريليوني دولار للتصدي لـ«كورونا»
دولى
الحبري يوضح أسباب تأخر صرف مرتبات الموظفين
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أبسط طريقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد