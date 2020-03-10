جديد فالنتينو لخريف 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 مارس 2020, 03:22 مساء

اختارت دار فالنتينو التصاميم الجديدة في مجموعة الملابس الجاهزة لخريف 2021، وسيطر على معظم أزيائها اللون الأسود، على عكس مجموعة السنة الفائتة حيث كانت الألوان زاهية وصاخبة كلّها حركة.

وهدف المصمم بيار باولو بيشيولي Pierpaolo Piccioli من هذا العرض إلى إلغاء التمييز والفئوية، فطلب من نساء بوزن زائد بعض الشيء أن يقمن بعرض الملابس، كما برز على المنصّة رجال ومتحولون جنسياً. وقد شدّد بيوشيلي على أهمية دور الموضة في إحداث تغيير في العالم وهذا ما حاول فعله خلال عرض الملابس الجاهزة العام 2020.

تحت شعار إلغاء التمييز وإرساء المساواة، تضمنت مجموعة فالنتينو فساتين من الجلد، بدلات نسائية مستوحات من ملابس الرجال، تصاميم عليها نقوش الحيوانات والورود وتخلل العرض أيضاً قطع مصنوعة من الباييت اللامع.

شاهدي معنا بعض التصميمات واستوحي منها إطلالتك
 

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