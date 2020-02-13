الطريقة الصحيحة لاستخدام الشامبو الجاف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 فبراير 2020, 11:50 صباحا
الطريقة الصحيحة لاستخدام الشامبو الجاف (أرشيفية:انترنت)

قد تواجه الكثير من النساء صعوبة في تجفيف الشعر بعد غسله، ولكن يبدو أن استخدام الشامبو الجاف ربما يكون حلا جيدا لهذه المشكلة.

والشامبو الجاف قادر على تخليص الشعر من الزيوت وإخفاء الجذور الدهنية مدة طويلة، دون حاجة إلى ماء والانتظار ليجف الشعر، وشاركت خبيرة التجميل فال بينافيديس مجموعة من النصائح بمجلة «غلامور»، عن استخدام هذا الشامبو وفوائده، وفقا لموقع «24».

ومن هذه النصائح «أولا تأكدي من حمل العبوة على بعد 10-15 سم من جذور شعرك، فالاقتراب أكثر يمكن أن يجعل الشعر يبدو مبللاً، أو يلونه بالأبيض».

ولتجنب العلامات البيضاء، «قسمي شعرك إلى خصلات صغيرة، ورشي كل جزء منفرداً، على أن يكون الجزء العلوي من رأسك خاليا من الشامبو»، حسب صحيفة «ميرور» البريطانية.

وهناك طريقة أخرى لتوزيع الشامبو بالتساوي، باستخدام مجفف الشعر، الذي ينشر المنتج على كامل الشعر، ويجب تجنب استخدام الشامبو الجاف أياما متتالية، فلا تتراكم طبقاته على الشعر، مسببة التهابات في فروة الرأس وظهور القشرة.

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