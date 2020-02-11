3 أقنعة ورقية لنضارة بشرتك

إليك بعض مستحضرات العناية بالبشرة للفتيات في المرحلة العمرية من ٢٥- ٣٠، والتي لا تحتاج لوقت ومجهود كبير، حسب «فستاني».

القناع الورقي للشفاه

لا حاجة لقضاء وقت طويل في ترطيب شفاهك قبل المكياج، فكل ما عليك فعله هو تطبيق القناع الورقي للشفاه بزبدة الشيا والانتظار قليلاً، ثم ستلاحظين بنفسك التغيير.

قناع الوجه الورقي بفيتامين «سي»

ترغبين في نضارة ولمعان سريعاً قبل تطبيق المكياج أو الخروج للمنزل؟ إذاً قناع الوجه الورقي بفيتامين سي هو ما تبحثين عنه. فهو مناسب لجميع أنواع البشرة، كما يمنحك ترطيب عميق ونضارة سريعاً.