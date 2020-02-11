3 أقنعة ورقية لنضارة بشرتك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 فبراير 2020, 01:37 مساء

إليك بعض مستحضرات العناية بالبشرة للفتيات في المرحلة العمرية من ٢٥- ٣٠، والتي لا تحتاج لوقت ومجهود كبير، حسب «فستاني».

القناع الورقي للشفاه
لا حاجة لقضاء وقت طويل في ترطيب شفاهك قبل المكياج، فكل ما عليك فعله هو تطبيق القناع الورقي للشفاه بزبدة الشيا والانتظار قليلاً، ثم ستلاحظين بنفسك التغيير.

قناع الوجه الورقي بفيتامين «سي»
ترغبين في نضارة ولمعان سريعاً قبل تطبيق المكياج أو الخروج للمنزل؟ إذاً قناع الوجه الورقي بفيتامين سي هو ما تبحثين عنه. فهو مناسب لجميع أنواع البشرة، كما يمنحك ترطيب عميق ونضارة سريعاً.

قناع الوجه الورقي بالفحم
إن كنت تعانين من بشرة مليئة بحب الشباب وتبحثين عن قناع ورقي مناسب لها، فننصحك بتجربة ذلك الخاص بالفحم، الذي يعمل على تنظيف البشرة وإزالة الزيوت الزائدة منها.

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