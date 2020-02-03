الشوفان والفراولة لتقشير البشرة الدهنية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 فبراير 2020, 10:39 صباحا

تحتاج البشرة الدهنية إلى عناية فائقة خلال فصل الشتاء، لذلك نقدِّم إليكِ قناع الشوفان والفراولة والليمون لتقشير البشرة وإعادة نضارتها.

ويساعد الشوفان على تقشير البشرة الدهنية وإزالة الخلايا المتضررة، أما عصير الليمون فيساعد على تطهير مسامات الجلد والتخلص من الخلايا الجلدية الميتة؛ للحصول على بشرة رطبة ومتوهجة، وذلك من خلال اتباع الطريقة الآتية، تعرفي معنا على طريقة التطبيق وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات:
ثلاث ثمراتناضجة من الفراولة.
ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.
ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

طريقة التحضير:
- تهرس الفراولة بشكل جيد في وعاء مناسب، للحصول على مزيج ناعم.
- تخلط الفراولة المهروسة مع الشوفان وعصير الليمون، للحصول على مزيج ناعم ومتناسق القوام ويوضع المزيج الناتج على بشرة الوجه، ويترك لمدة 5 دقائق، مع الاستمرار بفرك البشرة بشكل لطيف ومستمر، وتغسل بشرة الوجه بالماء العادي جيدًا، ثم تجفف جيدًا.
 

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