بالفيديو: مخاطر الفيلر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 02:03 مساء

«الفيلر» عبارة عن طريقة أو وسيلة تجميلية، لمعالجة علامات تقدم العمر في الوجه، من دون وجود تدخل جراحي، حيث تعمل هذه الطريقة على استعادة الجلد شبابه ونضارته وامتلائه الطبيعي، من خلال حقن منطقة الخدود، والذقن، وحول الفم، وأسفل الأنف.

كما تستخدم هذه الوسيلة لعلاج الهالات السوداء تحت العينين، حيث تتكون من مجموعة من المواد الكيميائية السائلة، أو الشحمية، أو الجلاتينية مثل الكولاجين والهيالورونيك والسيلكون، حيث تعمل هذه المواد على ملء التجويف الناتج عن التجاعيد، وبالتالي تعيد للبشرة شبابها.

وتنقسم حقن الفيلر إلى نوعين، النوع الأول حقن موقتة غير دائمة، وهي الأكثر أمنًا، ويستمر تأثيرها نحو ستة أشهر إلى عام، أما النوع الثاني، فهو دائم، ولكنه قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات غير مرغوب بها في المستقبل.

بالإضافة إلى النتائج المرغوبة لاستعمال حقن الفيلر كحل تجميلي، إلا أن النتائج تختلف باختلاف حالة المريض واستجابته للعلاج والمواد الكيميائية أو الطبيعية التي تم حقنها في وجهه، وفيما يلي بعض الأضرار الناتجة عن حقن الفيلر شاهديها معنا بالفيديو وحاولي تجنب حدوثها، وذلك وفقًا لقناة دكتور محمد الناظر على موقع «يوتيوب».

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