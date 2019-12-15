تتويج جامايكية ملكة لجمال العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 ديسمبر 2019, 10:12 صباحا
ملكة جمال العالم الجديدة الجامايكية توني-آن سينغ ومنافساتها خلال المرحلة النهائية التي جرت في لندن في 14 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

خلال حفلة أُقيمت في لندن، السبت، توجت الجامايكية توني-آن سينغ ملكة لجمال العالم للعام 2019، متقدمة على منافستيها الفرنسية والهندية.

وغردت الفائزة قائلة: «لهذه الفتاة الصغيرة في سانت توماس في جامايكا ولكل فتيات العالم أقول: ثقن بأنفسكن. واعرفن أنكن تستحقن تحقيق أحلامكن وأنتن قادرات على ذلك. هذا التاج ليس لي بل تاجكن. ولديكن هدف!».

وتوني-آن سينغ طالبة في علم النفس، تبلغ الثالثة والعشرين. وتقدمت في المرحلة النهائية على الفرنسية أوفيلي ميزيوني والهندية سومان راو. وتوجتها ملكة جمال العالم العام الماضي المكسيكية فانيسا بونسه لي ليون. وهي المرة الرابعة التي تتوج فيها جامايكية ملكة لجمال العالم.

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