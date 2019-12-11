بالفيديو: طرق التخلص من الشعر الهايش

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 ديسمبر 2019, 03:06 مساء

تعاني كثير من السيدات من مشكلة الشعر الهايش، الذي يعطي إطلالة سيئة للغاية، لذلك نقدم إليك بالفيديو أهم أسباب هيشان الشعر وكيفية تفاديها. شاهدي معنا الفيديو وتعرفي إلى الحل، وذلك وفقا لقناة دكتور محمد الناظر على موقع «يوتيوب».

 

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