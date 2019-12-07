6 أشياء تميز بين الحقيبة الأصلية والمزيفة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 ديسمبر 2019, 01:29 مساء

نقدم إليك في نقاط بسيطة طرق التميز بين الحقائب الاصلية و الكمزيفة تعرفي معنا عليها واتبعيها عند الذهاب لشراء حقيبة جديدة وذلك وفقا لموقع «جمالك».

- تسعى النساء في غالب الاحيان الى الشراء عبر الانترنت، وهذا ما يعرضهن لامكانية شراء بعض الحقائب المزيفة بسعر الحقيبة الاصلية. لذا يجب التنبه الى ان الموقع المراد الشراء منه هو الموقع الرسمية للعلامة التجارية التي تريدين اختيار حقيبتك منها، وبالتالي تضمنين شراء الحقيبة الاصلية وتفادي الوقوع ضحية الحقائب المزيفة.

- في ما يتعلق بالتسوق في المحال التجارية، من الافضل دائماً التوجه الى المحلات الخاصة بالعلامة التجارية نفسها. وقد أصبحت معظم الدور العالمية لها فروع في مختلف دول العالم، لذا لم يعد المكان مشكلة لشراء حقيبة أصلية.

- في حال كنتِ تشترين الحقيبة من متجر ليس خاصاً بالعلامة نفسها، تنبّهي الى الدرزات التي تزين الجوانب، فحين تلاحظين بعض الشوائب عند الدرزات فهذا الامر يمكن أن يشير الى انها مزيفة، فالحقائب الاصلية دائماً تكون خالية من الشوائب، كونها تصنع يدوياً في مصانع الدار. من هنا اهمية التنبه الى هذه التفاصيل الصغيرة التي تحميك من الوقوع ضحية التزييف.

- عوامل أخرى ايضاً يمكن ان تساعدك على اكتشاف الحقيبة المزيفة من الحقيبة الاصلية، وهي تعتمد على بعض الابحاث الدقيقة على موقع الدار الرسمي على شبكة الانترنت، ومنها الوان الحقيبة، اذ ان الدار غالباً ما تحدد الالوان المتوفرة من الحقيبة، ففي حال لاحظت الواناً مختلفة غير موجودة على الموقع، فاحذري من شرائها اذ غالباً ما تكون مزورة.

- كما أن البطانة الداخلية هي من بين العلامات الاساسية التي تساعدك على تحديد الحقيبة المزيفة من الاصلية، فهي علامة فارقة جداً بالنسبة الى الدور العالمية التي تولي اهمية كبرى للبطانة الداخلية وهي في غالب الاحيان تحمل شعار الدار، في حين أن الحقائب المزيفة لا تكون في المجمل مبطّنة من الداخل.

- بالاضافة الى ان الاكسسوارات المعدنية التي تزين الحقائب الاصلية، تكون بدورها أصلية وتحمل شعار الدار، في حين ان الحقائب المزيفة لا تولي اهمية لهذه التفاصيل الصغيرة، لذا في حال لاحظت غيابها تجنّبي شراء الحقيبة لأنها ستكون مزيفة.
 

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