اتجاهات موضة الأحذية لعام 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 04:19 مساء

في هذا الموسم، أصبحت أزياء الشتاء أكثر تنوعاً ومليئة بالألوان والنقشات المختلفة، على سبيل المثال، بعد أن كانت اختيارتنا محدودة وتجلنا نقوم بتنسيق ملابسنا الشتوية لتتمشى بشكل جيد مع الأحذية والتي في الغالب كانت معظمها باللون الأسود أو البني أو الرمادي، أصبح لدينا الآن العديد من الخيارات الرائعة والألوان المتعددة.

ولنساعدك أكثر على معرفة موضة اتجاهات الأحذية لعام 2020، جمعنا لكِ أنواع مختلفة لتختارين منها ما يناسب إطلالاتك.

أحذية باللون الوردي
- لا نعلم السبب الرئيسي وراء عدم ارتداء البعض للأحذية ذات الألوان الزاهية، لحسن الحظ تم تطوير اتجاهات الألوان الآن لتصبح عصرية أكثر ومناسبة لجميع الإطلالات، جربي الأحذية الوردية هذا العام والتي ستغير مظهرك تماماً، سواء كانت بنمط كلاسيك أو شتوي.

بوت واسع الساق Wide-Shaft Boots
- هذا النوع بالتحديد يفضل أن تختاري منه ستايل جلد التمساح، فهو يبدو رائعاً وسيجعلكِ تواكبين الموضة جيداً.

الأحذية الكلاسيكية مع الجوارب الملونة
- موضة ارتداء الجوارب الملونة مع الأحذية الكلاسيكية عادت وبقوة أكثر من أي وقت مضى، يمكنك الاختيار من بين العديد من الألوان وسوف يكون لديك القدرة أيضاً على مزجها معاً كما تريدين.

أحذية بنقشة الحمار الوحشي
- نقشة الحمار الوحشي برغم جرئتها إلا أنها تعطي مظهراً مميزاً لإطلالتك وسوف تجعلكِ تبتعدين قليلاً عن النقشات التقليدية الأخرى مثل نقشة الفهد.

أحذية عسكرية مكتنزة
- الأحذية العسكرية الشتوية لا غنى عنها في الشتاء وخصوصاً الأنواع التي تأتي بتصميمات مكتنزة، فهى تعتبر من أقوي اتجاهات الأحذية لعام 2020.

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