قناع كولاجين طبيعي لبشرتك

نقدم إليك قناع كولاجين طبيعيا للبشرة يعمل على محاربة التجاعيد وتأخير ظهورها، مؤلفا من مكونات طبيعية تساعدك على التخلص من التجاعيد بفاعلية أكبر ونتيجة مضمونة أكثر، لتحافظي على شباب بشرتك، وذلك وفقا لموقع «سيدتي».
المكونات:
بياض بيضة واحدة
نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون
طريقة التحضير:
- ضعي بياض البيض في وعاء وأضيفي عصير الليمون. امزجي المكونين باستخدام شوكة ولكن من دون أن يتحول المزيج إلى رغوة، فقط إلى الدرجة التي يصبح بها متجانسا.
- اغسلي وجهك جيدا وجففيه باستخدام منشفة نظيفة، ثم ضعي القناع بمساعدة قطعة قطن نظيفة مخصصة للمكياج لم يسبق لك استخدامها.
- دعي المزيج يجف على بشرة وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بماء دافئ لتسهيل عملية تنظيفه، لأن البيض يصبح لزجا ولاصقا على البشرة، وأخيرا ضعي المرطب وكرري هذا العلاج مرتين أسبوعيا، وسوف تلاحظين أن بشرتك أصبحت أكثر نعومة ومتجانسة اللون وقليلة التجاعيد بشكل ملحوظ.