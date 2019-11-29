قناع كولاجين طبيعي لبشرتك

نقدم إليك قناع كولاجين طبيعيا للبشرة يعمل على محاربة التجاعيد وتأخير ظهورها، مؤلفا من مكونات طبيعية تساعدك على التخلص من التجاعيد بفاعلية أكبر ونتيجة مضمونة أكثر، لتحافظي على شباب بشرتك، وذلك وفقا لموقع «سيدتي».

المكونات:

بياض بيضة واحدة

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون