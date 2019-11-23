سيروم طبيعي لمحاربة جفاف البشرة في الشتاء

تتعرض البشرة إلى الجفاف خلال فصل الشتاء، لذلك نقدم لك طريقة تحضير سيروم طبيعي للعناية ببشرتك وترطيبها من مواد طبيعية، بدلاً من أن تشتري السيروم بأسعار باهظة الثمن.

تعرفي إلى الطريقة معنا وفقا لموقع «بشرتك».

المكونات:

4 ملاعق كبيرة من أحد الزيوت التالية (بذر العنب، اللوز).

20-40 قطرة من أحد الزيوت التالية (خشب الصندل، لافندر، جريب فروت، نعناع، ليمون).