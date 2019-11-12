الخوخ والقهوة لإنتاج الكولاجين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019, 02:45 مساء

الكولاجين عنصر أساسي للحفاظ على جمال ونضارة البشرة ومع التقدم بالسن، تتراجع قدرة البشرة على إنتاج الكولاجين وهذا أمر طبيعي. كما أن التعرض المستمر لأشعة الشمس يتسبب في إنخفاض معدل الكولاجين في البشرة.
لذلك نقدِّم لكِ طريقة منزلية فعالة تزيد من نسبة إنتاج الكولاجين عن طريق استخدام القهوة والخوخ، تعرَّفي عليها معنا وطبقيها بنفسكِ وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق
3 ثمرات من الخوف المجفف.
ملعقة من القهوة.
ملعقة من زيت جوز الهند.

قومي بهرس ثمرات الخوخ المجففة ثم أضيفي باقي المكونات. امزجي الخليط جيدًا وطبقي الماسك على بشرتكِ لمدة 15 دقيقة قبل غسله. طبقي هذه الخلطة مرة أسبوعيًّا للحصول على النتيجة المرجوة.
 

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