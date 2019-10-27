اعتمدي سترة البليزر في إطلالتك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 أكتوبر 2019, 04:04 مساء

ينصح خبراء الموضة بضرورة احتفاظ المرأة بسترة البليزر بمختلف أنواعها في خزانة ملابسها، خصوصًا في الخريف والشتاء.

وهناك أسباب كثيرة تدفع حواء للاعتماد على البليزر في كثير من المناسبات، وفق «جمالك».

ومن بين هذه الأسباب:
أن تصميم البليزر مريح وعملي يتناسب مع إطلالاتكِ كافة سواء النهارية أم المسائية، كما أنها تليق بكل السيدات مهما كان ذوقهن.

البليزر هي من بين التصاميم التي لا تغيب عن ساحة الموضة، فهي شبه حاضرة في كل موسم.

وللوك كاجوال، اعتمدي سروالًا «جينز» مع البليزر وتيشرت وانتعلي سنيكرز، أو ارتدي البليزر مع شورت وتوب وانتعلي بوت بلاتفورم.

أما للوك كاجوال شيك، اعتمدي البليزر مع سروال من الجلد ونسقيه مع توب قطنية وحذاء ذي كعب عالٍ أو نسقيها مع توب مطرزة بالحبيبات البراقة.

ومن أجل لوك رسمي وشيك، اعتمديها مع فستان طويل ومنسدل وانتعلي الكعب العالي أو اعتمدي سروالًا واسعًا من القماش مع توب منمقة.

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