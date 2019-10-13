سميرة سعيد وليلى علوي وفستان واحد.. أي الإطلالتين أفضل؟

ظهرت المطربة سميرة سعيد والنجمة ليلى علوي بالفستان نفسه مؤخرًا، إذ اعتمدت كلتاهما فستانًا أحمر اللون من تصميم Carolina Herrera لتشتعل المقارنات بينهما حول من تفوقت على الأخرى.

فستان Carolina Herrera جاء بتصميم ماكسي بتنورة واسعة بفتحة أمامية، وبأكمام طويلة وفتحة صدر ضيقة على شكل V مع ياقة علوية مع جيوب أمامية وتنورة واسعة بعض الشيء، حيث أطلت به ليلى علوي منذ أيام خلال حضورها إحدى فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، ونسقته مع مجوهرات من البلاتين واعتمدت تسريحة شعر الكعكة الخلفية مع غرتين جانبيتين.

أما سميرة سعيد، فقد أطلت بنفس الفستان خلال جلسة التصوير التي خضعت لها مؤخرًا مع باقي فريق لجنة تحكيم برنامج «ذا فويس»، حيث نسقته مع حذاء عالي الرقبة، ولم تعتمد مجوهرات إضافية، بينما اختارت تسريحة الكعكة العلوية مع خصلات متناثرة بحرية حول وجهها.

مَن برأيك كانت الأجمل بفستان Carolina Herrera الأحمر الملفت؟

