ارتدي التنورة الستان مع الحجاب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 01:03 مساء

قد تجد الفتيات المحجبات صعوبة في اتباع كل صيحة جديدة، لكن دائما لكل مشكلة حل، فمثلا موضة التنورة الستان قطعة تتردد المحجبات من ارتدائها لأنها يمكن أن تبرز الجسم بطريقة لا تناسب حجابك.

وهنا نقدم لك نصائح مهمة لارتداء موضة التنورة الستان بشكل يتناسب مع حجاب وبأكثر من طريقة للحصول على مظهر مميز ملفت للأنظار، حسب «فستاني».

اختيارات المحجبات
كانت التنورة الستان اختيار العديد من مدوني الموضة المحجبات. فشاهدنا التنورة بالقصة المستقيمة البسيط منها والمطبوع. كما شاهدنا موديل التنورة بقصة الـ A Line سواء بالشكل المنسدل أو البليسيه. وبسبب توفر موديلات متنوعة تم تنسيق التنورة الستان بأكثر من شكل كي تتناسب مع ذوق كل فتاة.

حسب شكل جسمك
أحد الأمور المهمة التي يجب الانتباه لها جيدا عند اختيار موديل التنورة الستان التي تتوافق مع شكل جسمك. فإن كنتِ من أصحاب القوام الكمثري أو الساعة الرملية يمكنك اختيار بين موديل التنورة الـA Line أو البليسيه أو بالقصة المستقيمة. بينما إن كنتِ من ذوات قوام التفاحة أو المستطيل يمكنك اللجوء إلى التنورة بالقصة المستقيمة وذلك بتنسيقها مع قطعة طويلة تغطي منطقة الأرداف لمنح القوام شكلا يتميز بالمنحنيات.

محتشمة مع الحجاب
تتردد العديد من الفتيات من ارتداء التنورة الستان لأنها يمكن أن تظهر تفاصيل جسمها بشكل لا يتناسب مع الحجاب، ولكن كان هناك أكثر من مدونة موضة ألهمتني ارتداء التنورة الستان بشكل مثالي متوافق مع الحجاب. فشاهدت الفاشينيستا مريم محمد التي ارتدت التنورة الستان باللون الأصفر منسقة مع جاكيت طويل باللون الأخضر. كما اختارت مدونة الموضة لينا أسعد ارتداء التنورة الستان باللون النود منسقة مع بلوزة خريفية طويلة تغطي منطقة الأرداف والتي منحتها مظهرا محتشما وعصريا.

اختيارك في مختلف الأوقات
اهتمت كل مدوني الموضة بارتداء موضة التنورة الستان بأكثر من شكل كي تلهم المحجبات ارتداءها بمختلف الأوقات. ففي الصباح يمكنك اختيار التنورة الستان باللون الأخضر النيون منسقة مع سترة جينز باللون الأصفر وحذاء رياضي لمظهر عصري مثل فاطمة حسام. كما يمكنك ارتداء التنورة الستان منسقة مع قميص أو بلوزة أو بليزر بتصميم مميز. أما في السهرة فيمكنك اختيار التنورة الستان بلون جذاب مثل الأحمر أو النبيتي لتنسيقها مع بلوزة خريفية مميزة لمظهر أنيق.

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