هذه الطريقة تعرفك نوع بشرتك

كل نوع من أنواع البشرة له متطلبات مختلفة (أرشيفية: الإنترنت)

ينصح خبراء التجميل والعناية، المرأة بمعرفة نوع بشرتها قبل استخدام أي منتج خاص بالبشرة، لأن كل نوع من أنواع البشرة له متطلبات مختلفة، ويجب اختيار المنتج المناسب له.

وأوردت جريدة «تايمز أوف إنديا» قائمة بأنواع البشرة وطرق التعرف عليها، وفق موقع «24» الإماراتي.

في البداية، اغسلي وجهكِ جيدًا ومن ثم نشفيه، وانظري في المرآة بعد ساعة من غسله.

- إذا كانت البشرة تتمتع بلمعان طبيعي وصحي، فعندها تكون البشرة طبيعية، وتعرف أيضًا باسم البشرة المتوازنة.

- في حال ظهرت بشرتكِ دون أي لمعان أو بريق وشعرت بأنها بحاجة للترطيب، فهذا يعني بأنك تملكين بشرة جافة.

- انظري إلى المرآة جيدًا، إذا كانت بشرتكِ تلمع بشكل مفرط وأحسستِ بوجود إفرازات زائدة، فهذا دليل واضح على أن بشرتكِ من النوع الدهني.

- إذا بدت بشرتكِ باهتة وجافة في مكان ما من الوجه، ودهنية في الجبين والأنف والذقن، فهذا يدل على أن لديكِ مزيج من البشرة الجافة والدهنية.