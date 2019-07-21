غيري إطلالتك سريعا بتسريحة «الضفيرة الأمامية»

أحيانا تحتاجين لتغيير إطلالتك بسهولة وبسرعة بتسريحات شعر بسيطة تناسب روتينكِ اليومي ومناسباتكِ الليلية في الوقت عينه.
نرشح لكِ تسريحة الضفيرة الأمامية، وهي تناسب روتينك اليومي العملي، كما يمكنكِ اعتمادها في السهرات والمناسبات الليلية، وفق «جمالك».
الخطوات:
حددي الغرة أولا واقسميها لقسمين.
انطلاقا من خصل الشعر المرسلة على الخد، اصنعي ضفيرة، ثم قومي بنفشها بيدكِ، لتزوديها بأسلوب طبيعي وعفوي.
إرفعي شعرك على شكل ذيل الحصان واتركي الضفائر والغرة منسدلة من الأمام.
اقلبي الضفيرة اليمنى إلى اليسار وثبتيها بدبابيس تحت الشعر. قومي بالخطوات نفسها على الطرف الثاني.
أزيلي ربطات الشعر، وستحصلين على لوك ظريف وناعم.