غيري إطلالتك سريعا بتسريحة «الضفيرة الأمامية»

أحيانا تحتاجين لتغيير إطلالتك بسهولة وبسرعة بتسريحات شعر بسيطة تناسب روتينكِ اليومي ومناسباتكِ الليلية في الوقت عينه.

نرشح لكِ تسريحة الضفيرة الأمامية، وهي تناسب روتينك اليومي العملي، كما يمكنكِ اعتمادها في السهرات والمناسبات الليلية، وفق «جمالك».