البرتقال للتخلص من التجاعيد حول العين

تجاعيد العينينّ هي عبارة عن تجاعيدَ دقيقةٍ ورفيعة، وخطوط الضحك، وتتشكّل حول زوايا العَيْن الخارجيّة، تبدأ في الظّهور في منتصفِ وآخر الثّلاثين من العمر؛ بسبب النّقص في إنتاج الكولاجين والإيلاستين أثناء التّقدّم في السّن، وتوجد عوامل أخرى تؤدي إلى ظهور التّجاعيد تحت العينين، ومنها التّعرّض المفرط لأشعّة الشّمس، والتّدخين، والتّلوث، والتّحديق، والعبوس، والابتسام.

وتوجد عدّة طرق طبيعيّة للتّخلّص من التّجاعيد تحت العينين، دون الحاجة للّجوء إلى العمليات الجراحيّة، أو الحقن، فهذه الطّرق يمكنها التخلص من التجاعيد، والحصول على مظهرٍ أصغر في السّن، تعرفي معنا على هذه الطريقة واحرصي على تطبيقها في منزلك وذلك وفقًا لموقع «الموضوع».