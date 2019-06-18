البرتقال للتخلص من التجاعيد حول العين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 يونيو 2019, 01:32 مساء

تجاعيد العينينّ هي عبارة عن تجاعيدَ دقيقةٍ ورفيعة، وخطوط الضحك، وتتشكّل حول زوايا العَيْن الخارجيّة، تبدأ في الظّهور في منتصفِ وآخر الثّلاثين من العمر؛ بسبب النّقص في إنتاج الكولاجين والإيلاستين أثناء التّقدّم في السّن، وتوجد عوامل أخرى تؤدي إلى ظهور التّجاعيد تحت العينين، ومنها التّعرّض المفرط لأشعّة الشّمس، والتّدخين، والتّلوث، والتّحديق، والعبوس، والابتسام.

وتوجد عدّة طرق طبيعيّة للتّخلّص من التّجاعيد تحت العينين، دون الحاجة للّجوء إلى العمليات الجراحيّة، أو الحقن، فهذه الطّرق يمكنها التخلص من التجاعيد، والحصول على مظهرٍ أصغر في السّن، تعرفي معنا على هذه الطريقة واحرصي على تطبيقها في منزلك وذلك وفقًا لموقع «الموضوع».

البرتقال والنشا
يساهم عصير البرتقال في العناية بالبشرة والتخلص من البثور والشوائب من عليها، من ضمنها التجاعيد وعلامات تقدم سن البشرة. ينصح بعصر ثمرة من البرتقال وإضافة ملعقة من النشاء الذي يعمل على شد البشرة أيضًا، ثم اغمسي كرة من القطن بالخليط، وامسحي منطقة محيط العينين الحسّاسة بلطف. لنتيجة أفضل اتركيه طوال فترة الليل واغسلي وجهك في الصباح، اعتمدي على استخدام هذه الوصفة بشكل يومي وستلاحظين النتائج الفعالة لبشرة خالية من التجاعيد.
 

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