استعدي للعيد بتقشير البشرة

قد تعانين بعض المشاكل الجلدية كالإرهاق والتعب والجفاف في رمضان، كما أنَّ فصل الصيف بطقسه الحار والرطب قد يزيد من قسوة هذه المشاكل.

لذا يجب أن تستقبلي العيد ببشرة مشرقة وحيوية، من خلال استخدام مقشرات طبيعية يمكنك إعدادها في المنزل، والتي تعتبر أفضل وأسرع طريقة للتخلص من إرهاق الجلد في رمضان للتمتع بوجه صافٍ جميل وناعم في العيد وذلك وفقا لوقع «جمالك».

المشمش والبابايا لتقشير الوجه:

استغلي منتجات رمضان المميزة في الحصول على بشرة ساحرة. قومي بخلط نصف كوب من البابايا المهروسة مع نصف كوب من لب المشمش المهروس، وأضيفي ملعقة صغيرة من العسل وأخرى من مسحوق قشر البرتقال الجاف. وضعي العجينة على بشرتك واتركيها لمدة 15 دقيقة، ثم افركي وجهك بحركات دائرية واغسليه بعدها بالماء الفاتر.