طرق طبيعية للتخلص من تشققات الشفاه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مارس 2019, 02:47 مساء

يسبب جفاف الشفاه وتشققها ألمًا لصاحبها، فضلًا عن الشكل السيئ لها، خاصة في فصل الشتاء.

وقد تسبب علاجات تشقق الشفاه آثارًا أخرى أو تعالجها لفترة محدودة، لذا نُـقدِّم لكِ مرطبات شفاه طبيعية سريعة العلاج يمكنكِ تحضيرها في المنزل وبتكاليف قليلة، فتعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «فاشون فوكس».

العسل
طبقي العسل على شفتيكِ عدة مرات في اليوم، يمكنك أيضًا صنع عجينة العسل والجلسرين وتطبيقها قبل النوم لتحصلي على شفاه لينة في الصباح.

زيت جوز الهند
فهو مرطب سريع المفعول ويساعد على التئام التشققات، قومي بتطبيقه عدة مرات في اليوم للحفاظ على رطوبتها .

لتقشير الشفاه وإزالة الجلد الميت
- اخلطي ملعقتين من السكر مع ملعقة من العسل وضعيها على شفتيكِ لمدة 5 دقائق، ثم بعد ذلك قومي بفركها بلطف، واستقبلي نتيجة مذهلة .
 

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