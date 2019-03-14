نصائح عليك معرفتها قبل حقن البوتوكس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مارس 2019, 12:54 مساء
نصائح عليك معرفتها قبل حقن البوتوكس (أرشيفية:انترنت)

حقن البوتوكس من بين أكثر الإجراءات التجميلية غير الجراحية شعبية، ويمكن استخدامها لإضافة الحجم إلى الشفاه ومناطق أخرى من الوجه.

وفي حين تستخدم حقن البوتوكس عادة لعلاج الخطوط الدقيقة والتجاعيد، يمكن أن تكون خطيرة للغاية بل ومميتة، في حال أجريت على أيدي أشخاص غير مؤهلين، وفقًا لموقع «24».

وفيما يلي، مجموعة من الأشياء التي عليك التأكد منها، قبل الخضوع لعمليات الحقن بالبوتوكس، بحسب صحيفة «افنغتون بوست الأميركية».

1- اختيار الأطباء المختصين المرخصين، كخطوة أولى، من الضروري اللجوء إلى العيادات المرخصة، والأطباء المختصين المؤهلين، القادرين على القيام بهذه العملية وتقدير الأعراض الجانبية المحتملة، والتعامل مع أية مضاعفات يمكن أن تحدث أثناء العملية.

2- الأسعار الرخيصة ليست جيدة دائمًا يبحث الكثير من النساء عن العيادات التي تقدم خصمًا على عمليات الحقن، لكن يجب ألا يكون هذا المعيار الأوحد لاختيار العيادة لإجراء عمليات الحقن، حيث تسعى بعض العيادات التجارية إلى جذب الزبائن عبر أسعار مخفضة.

3- اطلبي مشاهدة صور قبل وبعد العملية، قبل الخضوع لعملية حقن البوتوكس، اطلبي مشاهدة صور عمليات سابقة أجراها الطبيب المعالج، كما توفر بعض العيادات تطبيقات تعرض عليك كيف يمكن أن يكون مظهرك بعد الخضوع لعملية الحقن.

4- تأكدي من المنتجات المستخدمة، تتفاوت جودة المواد المستخدمة للحقن بحسب المواد الداخلة في تصنيعها وبلد المنشأ، لذلك يجب عليك أن تتعرفي على المواد التي سيتم استخدامها لعملية الحقن، من خلال قراءة النشرة المرفقة بالتفصيل.

5- احذري من البيئة غير المعقمة، تجنبي إجراء عملية الحقن في أجواء لا تتمتع بمعايير النظافة والتعقيم المناسبة، وذلك منعًا لحدوث أية التهابات أو عدوى خطيرة في منطقة الحقن.

6- في حالات الطوارئ، يجب عليك أن تتأكدي من أن الطبيب الذي يجري عملية الحقن لديه الخبرة الطبية للتعامل مع أي حالة طارئة، وعلى صلة بمستشفىى متخصص، يمكن اللجوء إليه في مثل هذه الحالة.

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