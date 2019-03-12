البصل للعناية بالشعر

يعاني كثير من السيدات مشكلة تساقط الشعر وثبات الطول، لذلك نقدم لك خلطات منزلية طبيعية تعمل على إطالة الشعر وترطيبه وإعادة حيويته من البصل.

تعرفي على هذه الطرق معنا وطبقيها بنفسك وفقًا لموقع «جمالك».

خلطة البصل والزيوت لتطويل الشعر في أسبوع

- امزجي ثلاث ملاعق من عصير البصل مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طبقي الخليط على شعرك قبل النوم ثم قومي بغسله في الصباح. كرري هذه الخلطة 3 مرات في الأسبوع لتطويل شعرك بسرعة قياسية.

خلطة البصل والعسل

- قومي بغلي بصلتين صغيرتين في ليتر من الماء ثم اتركي الماء حتى يفتر. أضيفي ملعقتين من العسل إلى الخليط وامزجيها جيدًا ثم طبقي المزيج على شعرك من الجذور حتى الأطراف واتركيه لمدة 4 ساعات ثم اغسليها بالماء الفاتر. كرري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع ولاحظي النتيجة الفعالة التي ستحصلين عليها.