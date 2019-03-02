جديد ديور لشتاء 2019

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مارس 2019, 04:49 مساء

أطلقت دار الأزياء العالمي ديور Dior مجموعتها الجديدة من الملابس النسائية Ready to wear من أحدث صيحات الموضة .

جاءت المجموعة متنوعة ومختلفة التصميمات لتناسب جميع الأذواق فوجدنا الجيب والفساتين والبدل وجواكيت بخامات شتوية ثقيلة ، ومعاطف من خامة الجلد اللامع وذلك وفقا لموقع «ديور».

أما عن الألوان والنقوشات فنقشة "الكاروهات" لها النصيب الأكبر من المجموعة، فوجدنا الكاروهات في أكثر من قطعة من الحقائب والجواكيت والبناطيل والمعاطف والأحذية ، بألوان مختلفة مثل الأبيض مع الأسود ، الأحمر مع الأخضر والأسود ، الأحمر مع الأسود ، الأخضر مع الأسود.

نقدم إليكِ بعض صور المجموعة لتختاري منها ما يناسب إطلالتك.
 

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