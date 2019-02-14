وصفات منزلية لمواجهة تشقق الشفاه

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 فبراير 2019, 03:22 مساء
وصفات منزلية لمواجهة تشقق الشفاه (أرشيفية: الإنترنت)

كشف فنان التجميل الألماني بيتر شميدينجر أن الشفاه لا تمتلك غددًا دهنية، وبالتالي تفتقر إلى الدهون، التي تحميها، ومن ثم سرعان ما تتعرض للجفاف والتشقق، مما يسلبها جمالها وإطلالتها المفعمة بالأنوثة.

وأضاف شميدينجر أنه يمكن مواجهة التشقق بوصفات منزلية طبيعية مثل تدليك الشفاه بزيت الزيتون، حيث إنه يحتوي على فيتامين «E» الذي يعزز تجدد الخلايا وترطيب الشفاه، وفق «24».

كما يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية طبيعية تعمل على ترطيب الشفاه، وكذلك حمض اللوريك، الذي يتمتع بتأثير مضاد للالتهابات ويعالج التشققات.

ويتمتع عسل النحل أيضًا بتأثير مضاد للالتهابات ويساعد في علاج التشققات. ومن الأسلحة الأخرى لمحاربة جفاف وتشقق الشفاه الفازلين، الذي يحد من الإحساس بالشد.

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