بيع فستان نيكول سابا الماسي بالمزاد بعد التعديل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 فبراير 2019, 02:37 مساء

أعلن المصري هاني البحيري، مصمم فستان النجمة نيكول سابا المرصع بالماس، بيعه بالمزاد العلني بعد الضجة الكبيرة التي صاحبت إطلاق الفستان في آخر عرض له بعد كشف سعره الذي اقترب من 200 مليون جنيه.

وأكد البحيري في مكالمة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامجها «صبايا» أنه يعتزم عرض الفستان للبيع في مزاد علني بعد نزع المجوهرات الفاخرة عنه، على أن يتم التبرّع بالعائد المالي لصالح الحالات المرضية التي تقدّمها الإعلامية المصرية عبر البرنامج.

وقال المصمم المصري عن قراره المفاجئ: «كان الهدف من عرض الفستان هو تقديم فكرة خارج الصندوق وتقديم فكرة تجبر الناس على شراء فساتين مصرية بإضافة المجوهرات له التي رصعتها شركة خاصة بمبلغ مقداره 10 ملايين دولار، وقاموا بنزع المجوهرات فور انتهاء العرض.. ولذلك سنعرضه للبيع دون المجوهرات بل سيكون مرصعًا بالشواروفسكي فقط.. وربنا يقدرنا ويكتبه لنا في ميزان حسناتنا.. العمل مع ربنا ليس بحاجة إلى دعاية.. ودخل الفستان كله للعمل الخيري».

يذكر أن المصمم المصري أعلن سابقًا أنه صمم ونفذ الفستان خلال عام كامل، والمجوهرات وضعت في الفستان في آخر يوم قبل ارتدائه عن طريق حراسة خاصة و40 مساعدة، وارتدت نيكول سابا الفستان في غرفة محصّنة بالكامل.

هذا المحتوى من ليالينا
 

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