استوحي إطلالتك أثناء الحمل من ميغان ماركل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 يناير 2019, 01:28 مساء

تعددت إطلالات حمل ميغان ماركل دوقة ساسيكس، نظراً لكثافة جدول المناسبات التي حضرتها منذ أعلنت عن حملها بطفلها الأول من زوجها الأمير هاري ، والمقرر أن تضعه في شهر أبريل المقبل.

وتعتمد دوقة ساسيكس على تنويع إطلالاتها بشكل كبير بين عدة مصممين، لكن بتتبع اختياراتها للأزياء، نجد أن دار Givenchy هي المفضلة لها في الفساتين، أما بخصوص المعاطف، فهي تعتمد بشكل متكرر على أزياء Karen Walker.

وتمزج ميغان ماركل بين الفساتين الواسعة والفضفاضة المريحة، كما تعتمد أيضاً على السترات الكلاسيكية للإطلالات العملية، وتفضل الملابس الكاجوال بجاكيت خفيف مع جينز مريح في نزهاتها مع زوجها الأمير هاري.

شاهدي صور إطلالات حمل ميغان ماركل والتي تثبت أن الإقدام على منافسها ضرب من الجنون، وذلك من خلال الألبوم أعلاه الذي يكشف أيضاً ماركات أزيائها المفضلة طوال فترة حملها.

هذا المحتوى من ليالينا

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