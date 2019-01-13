فساتين سواريه للأطفال بتوقيع إيلي صعب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يناير 2019, 11:38 صباحا
نقدم إليكِ أحدث فساتين للسهرات لطفلتك من توقيع مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب والتي تميزت بالملكية و الرقي واستخدام الأقمشة المتداخلة والمختلفة مع نقشات وتطريزات أنيقة شاهدي معنا الصور واستوحي منها الإطلالة المناسبة لطفلتك.
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