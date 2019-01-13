فساتين سواريه للأطفال بتوقيع إيلي صعب

نقدم إليكِ أحدث فساتين للسهرات لطفلتك من توقيع مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب والتي تميزت بالملكية و الرقي واستخدام الأقمشة المتداخلة والمختلفة مع نقشات وتطريزات أنيقة شاهدي معنا الصور واستوحي منها الإطلالة المناسبة لطفلتك.

