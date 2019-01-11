بالفيديو: فوائد جمالية مذهلة لخل التفاح

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يناير 2019, 11:50 صباحا

نادرًا ما يكون هناك مكون أصله من الطبيعة، وله خصائص تجعله ينافس المنتجات التجميلية المصنَّعة، بل ويتفوق عليها، لكن خل التفاح قد يفعل ذلك، تعرَّفي معنا بالفيديو على فوائده وطبقيها بنفسكِ وفقًا لموقع «يوتيوب».

يكمن سر خل التفاح في قدرته على استعادة مستويات الرقم الهيدروجيني للجلد، فالبشرة بطبيعتها حمضية، ولكن عندما يستخدم خل التفاح كـ«تونر» للبشرة، التونر هو سائل يستخدَم بغرض تضييق مسام البشرة، فإن ذلك يساعد على تحقيق التوازن المثالي للبشرة بين الجافة والدهنية، يتم ذلك بخلط مقدار من الخل مع مقدارين من الماء، وتوزيعه على البشرة بواسطة قطعة قطن ناعمة.

تعرفي معنا على باقي فوائده من خلال هذا الفيديو:

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