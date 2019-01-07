فساتين نجمات الغولدن غلوب

أقيم حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في نسخته الـ76، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، في ولاية لوس أنجليس الأميركية، من تقديم كل من الممثلة الكندية ساندرا أوه والممثل الأميركي أندي سامبيرج.

ومن أهم الحضور إيميلي بلنت وزوجها كونستانس وجوليا روبرتس والممثل المصري رامي مالك الذي حصل على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «Bohemian Rhapsody».

كما ظهرت النجمة العالمية ليدي جاجا، والتي حضرت بفستان من اللون اللبني وصبغت شعرها باللون الأزرق.

واخترنا لكِ مجموعة من فساتين نجمات الحفل لتستوحي منها المناسب لإطلالتك شاهديها معنا واختاري.

