تعرفوا على أجمل فتاة في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 ديسمبر 2018, 02:08 مساء

حصلت العارضة الفرنسية تيلان بلوندو Thylane Blondeau البالغة 17 عامًا على لقب أجمل وجه على الأرض، للمرة الثانية بعد حصولها على اللقب ذاته منذ حوالي 11 عامًا.

تيلان بلوندو وقع عليها الاختيار لتكون أجمل فتاة في العالم، لتحصل على هذا اللقب مرة أخرى، بعد أن حصلت عليه منذ 11 عامًا تقريبًا، عندما كان عمرها ست سنوات وقتها.

فاستطاعت تيلان بلوندو عندما كانت تبلغ ست سنوات أن تحصد على لقب أجمل فتاة في الأرص بفضل جمالها اللافت، لتنال ذات اللقب مرة أخرى بعد أن صوت لها الجمهور ما بين 100 وجه نسائي.

ونشرت العارضة الفرنسية صورة لها بجوارها رقم واحد في إشارة لفوزها بالمركز الأول، وعلقت قائلة: «لا يمكنني أن أصدق، شكرًا لك شخص صوت لي، لم أكن أتخيل يومًا أن أكون رقم واحد، أنا شاكرة للجميع، وأتمنى أن تقضوا إجازة كريسماس سعيدة مع عائلتكم، كل الحب والأفضل لكم أعزائي...أحبكم».

وحصلت تيلان بلوندو على جائزة أجمل وجه في العالم، من قبل مسابقة «تي سي كاندلر Tccandler»، التي تنظم هذه المسابقة منذ العام 1990، وتحظى بمصداقية وتفاعل من قبل الجمهور.

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