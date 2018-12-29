الموز حل سحري لكل مشاكل شعرك

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 ديسمبر 2018, 01:20 مساء

إذا كنت تحلمين بشعر صحي ولامع وقوي، فلا داعي للقلق من دفع الكثير من التكاليف لتحقيق هذا الغرض، فربما الحل يوجد بين يديك.

وكل ما عليك عزيزتي للحصول على هذه النتيجة وأكثر منها سوى أن تستعيني بقناع الموز.

وللموز فعالية كبيرة في تعزيز نمو الشعر لأنه غني بالفيتامينات، والكالسيوم والبوتاسيوم والكربوهيدرات، والزيوت الطبيعية التي تساعد على إمداد الشعر بالعناصر الغذائية. كما يمنح الشعر اللمعان والنعومة والمرونة فيصبح سهل التسريح، حسب «إيلي عربية».

ويعتبر قناع الموز من الأقنعة الطبيعية التي تعالج مشاكل الشعر وتحديدًا قشرة الرأس وتساقط الشعر.

تخليص الشعر من أضرار أدوات التصفيف
يساهم هذا القناع في منع تطاير الشعر وتجديد أليافه التالفة واستعادة رونقه، بفضل الزيوت الطبيعية التي يتمتع بها ماسك الموز. فهو يحتوي طبيعياً على 75 في المئة من الماء فيعمل كمرطب طبيعي للشعر. طبقي موزتين مهروستين على شعرك واغسليه بشامبو خفيف بعد مرور 15 إلى 20 دقيقة.

صحة ولمعان الشعر
يساعد ماسك الموز والبيض على تعزيز نمو الشعر ومنحه الصحة واللمعان. طبقي عجينة مصنوعة من الموز، وزيت الويتون وبياض البيض على فروة الرأس. أتركي الخليط لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء والشامبو.

معالجة الشعر الجاف
يستخدم الموز في الكريمات المرطبة للجسم للتخلص من جفاف البشرة. وأنتِ يمكنك بالطريقة ذاتها استخدام الموز لمعالجة الشعر الجاف. يساهم ماسك الموز والعسل على تنعيم الشعر وتزويده بالرطوبة. أخلطي 3 ملاعق من العسل مع موزة واحدة وطبقي المزيج على شعرك المبلل. أتركيه على الشعر لمدة 15 دقيقة قبل غسله كالمعتاد.

معالجة تساقط الشعر
يساعد ماسك الموز على التخلص من مشكلة تساقط الشعر لأنه غني بالكيراتين الذي يعمل على تقوية جذور الشعر. إهرسي موزة وطبقيها على فروة الرأس. أتركي الماسك لمدة 15 دقيقة قبل أن تغسلي شعرك.

تمليس الشعر
نعم لقد قرأتي العنوان جيداً، تمليس الشعر! كما تستخدمين ماسك الموز للتخلص من التجاعيد، يمكنك أيضاً استخدام الموز لتمليس الشعر. خذي 2 موز، 2 حامض، القليل من اللبن، ملعقة كبيرة من طين «مولتاني ميتي» (Multani Mitti). اخلطي جميع المكونات حتى تحصلي على عجينة ناعمة دون إضافة الماء إليها. طبقي الماسك على الشعر لمدة 40 دقيقة قبل إزالته.

تغذية الشعر
إن فاكهة الموز الغنية بالروتينات والفيتامينات تؤمن للشعر العناصر الغذائية الضرورية لصحته. اخلطي موزة، ملعقة من زيت جوز الهند، ملعقة من حليب جوز الهند، وملعقة من العسل. طبقي الماسك على شعرك واغسليه بعد مرور 15 دقيقة.

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