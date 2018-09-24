أمينة خليل بأول فستان من تصميمها في مهرجان الجونة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 03:41 مساء

كشفت الفنانة أمينة خليل تفاصيل عن فستانها الذي صممته وأطلت به ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، خلال حضورها احتفالية موسيقى أفلام المخرج الراحل يوسف شاهين وذلك وفقاً لموقع «ليالينا» .

أمينة خليل نشرت صورة لها على «إنستغرام» من فعاليات مهرجان الجونة، وشكرت من خلال تعليقها متخصص الأقمشة الراقية سالم التا مودا الذي ساعدها في اختيار قماش فستانها، كما شكرت مصممة المجوهرات ديما على تزيين إطلالتها، مع حملها حقيبة من «أختين».
واختارت أمينة خليل تصميمًا صيفيًا مزينًا بالورود الملونة، يتناسب مع أجواء مدينة الجونة المنعشة، وتفاعل محبو الفنانة الشابة مع تصميم فستانها فأبدوا إعجابهم ببساطته، وأنه بعيد عن أي مبالغة في التفاصيل.
 

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