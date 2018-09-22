ودعي الهالات السوداء مع زيت الخروع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 سبتمبر 2018, 03:08 مساء

منطقة محيط العين من المناطق الأكثر رقة من الجلد، مما يعني حاجتها لعناية خاصة لتجنب تلفها. تحتوي تلك المنطقة على العديد من الأوعية الدموية والأوردة، لذا فإن إهمال العناية الصحيحة بها قد يتسبب في الكثير من المشكلات.
من أكثر المشكلات الشائعة التي تواجه منطقة محيط العين هي الهالات السوداء والتي لا تواجه النساء فقط، بل والرجال أيضاً. هناك العديد من الطرق الطبيعية التي تساعد على إخفاء الهالات السوداء، إلا أن زيت الخروع يعد من أكثر المكونات الفعّالة لعلاج تلك المشكلة نهائيا. حيث يحتوي على نسبة هائلة من الأحماض الدهنية والأوميجا 3، مما يساعد على ترطيب تلك المنطقة بعناية. كما يحتوي كذلك على مضادات الأكسدة التي تكافح عوامل التلف وانتفاخات الجفون لذلك نقدم إليك خلطات طبيعية تحتوي على زيت الخروع لتخلصك من الهالات السوداء تماما تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «جمالك».

- زيت الخروع مع زيت اللوز
اخلطي كميات متساوية من زيت الخروع مع زيت اللوز واحفظيها في وعاء معقم ونظيف. يستخدم الخليط الناتج لتدليك منطقة محيط العين برفق، لكن عليكِ التأكد من تنظيف البشرة واليدين جيداً قبل استخدام مزيج الزيوت. يمنحك ذلك نتائج أكثر فعّالية، حيث يعمل زيت الخروع على تغذية البشرة بكافة العناصر الأساسية من الفيتامينات والمعادن اللازمة، أما زيت اللوز فيتميز بخواص طبيعية فعّالة لتفتيح البشرة.

- زيت الخروع مع الحليب البارد
تخلط كميات متساوية من زيت الخروع مع الحليب البارد حتى نحصل على خليط متجانس ويذوب الزيت تماماً مع الحليب. باستخدام قطعة من القطن، يوزع الخليط على منطقة محيط العين والهالات السوداء. يترك الخليط على محيط العين لمدة 10 دقائق ثم يشطف بالماء البارد. يتميز الحليب بخواصه الفائقة لتفتيح الأماكن الداكنة، كما أنه لطيف تماماً على البشرة ويساعد على التخلص من التهابات العين. أما زيت الخروع فيساعد على الترطيب العميق مما يخلصك من مشكلة الهالات السوداء تماما.
 

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