نواة التمر لإطالة الرموش في أسبوع واحد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 سبتمبر 2018, 12:25 مساء

تتعرض الرموش للتساقط والضعف كشعر الرأس تمامًا، وذلك نتيجة لعدم التغذية السليمة متكاملة العناصر الغذائية، كما أن استخدام الماسكارا مجهولة المصدر والمكونات تسبب جفاف الرموش وتساقطها.
لذلك عليكِ تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المتكاملة التي تساعد على نمو الشعر وتحفز من نمو بصيلاته، كما أننا نقدم إليكِ وصفة من مواد طبيعية موجودة في منزلك تعمل على إطالة الرموش وتقويتها في أسبوع واحد تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «حياتك».
المكونات وطريقة التطبيق
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
15 نواة التمر
ملعقتان كبيرتان زيت خروع
التطبيق
- في قدر مناسب نضع نواة التمر على نار هادئة لمدة ربع ساعة ثم تطحن حتى تصبح بودرة، ثم أضيفي إلى البودرة زيت الخروع وزيت الزيتون وقلبي جيدًا.
- استخدمي هذا الخليط يوميًا بدهنه على رموشك ليلاً، ثم يغسل في الصباح بالماء الفاتر.
 

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