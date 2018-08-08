3 خطوات غير مكلفة لتجديد إطلالتك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 11:23 صباحا

دائمًا ما تبحث حواء عن كل جديد، حتى أنها هي نفسها تحلم بأن تجدد من إطلالتها من وقت لآخر، ولأن البعض يعتقد أن ذلك يتطلب كثيرًا من المال، جمعنا لك أفكارا بسيطة تحصلين بها على إطلالة رائعة جديدة دون تكلفة تذكر.

فإذا كنت مللت من شكلك في المرآة وترغبين في طلة جديدة هذا الصيف، جربي هذه النصائح السريعة جدا، حسب «جمالك».

الماسكرا الملونة
إذا كنتِ تداومين على استخدام الماسكرا التقليدية السوداء، فلم لا تضيفين بعض التغيير إلى مكياج عيونك؟ ضعي الماسكرا السوداء التي تحبينها ثم استخدمي فوقها الماسكرا الملونة؛ فهي ستعمل على إبراز مكياج العيون بشكل أفضل. يمكنك استخدام أنواع الماسكرا الملونة، مثل الماسكرا الزرقاء أو الماسكرا الخضراء أو حتى الماسكرا باللون البنفسجي.

أحمر شفاه مختلف
اتركي جانباً ألوان أحمر الشفاه التقليدية، وجددي طلتك في الصيف بألوان أحمر الشفاه المبهجة التي تناسب لون بشرتك. اختاري أنواع أحمر الشفاه المخملي أو المطفي فهي الأفضل نهاراً، أما إذا أردتِ أن تضفي لمعةً على شفتيك فضعي قليلاً من ملمع الشفاه الشفاف أو باللون المشمشي.

تسريحة شعرك
غيري تسريحة الشعر التي اعتدتِ عليها، وليس من الضروري أن تقصي شعرك إذا كنت تفضلين طوله الحالي، بل يمكنك تغيير طلتك في عدة دقائق فقط من خلال عمل تسريحة شعر سهلة وجذابة جداً، مثل تسريحة الأبدو أو تسريحة الشينيون فهي من تسريحات الشعر المناسبة للصيف.

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