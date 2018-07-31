هكذا تختارين الإكسسوارات المناسبة للون بشرتك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 04:57 مساء

عند شراء الإكسسوارات لا تحاولي شراء تلك التي تتناسب مع ألوان ملابسك فقط، لكن عليك أن تجربيها على يديكِ لمعرفة إذا كانت تناسب لون بشرتك.

وتقدم مصممة الإكسسوارات والمجوهرات، شارلوت بالكوني، بعض النصائح للفتيات والسيدات لمعرفة ألوان الإكسسوارات المناسبة لبشرتهن، حسب «فستاني».

البشرة الفاتحة ذات اللون الوردي
تقول بالكوني إن صاحبات البشرة الوردية عليهن الابتعاد تمامًا عن الإكسسوارات الذهبية، التي تميل إلى اللون الوردي أوالأحمر، ويجب تجربة الإكسسوارات الفضية بدرجاتها خاصة أنها تبدو أجمل وتناسب البشرة الفاتحة أو الشقراء.

البشرة الفاتحة الباهتة
صاحبات البشرة الفاتحة الباهتة عليهن شراء الذهب الأبيض أوالذهب قيراط ٩ أو ١٤، خاصة أنها تجعل بشرتهن تتوهج كالشمس، كما يجب الابتعاد عن التصميمات الكبيرة في الذهب.

البشرة الزيتونية
ذوات البشرة الزيتونية التى تميل إلى الأسمر الداكن من المحظوظات، حيث يمكنهن ارتداء أي نوع من الإكسسوارات وبأي حجم وأي لون، فهذه البشرة تتقبل وتتناغم مع كل الإكسسوارات.

البشرة القمحية
البشرة المتوسطة هي تلك الدرجة التي ما بين الأبيض والأسمر، وهذه البشرة عليها الابتعاد بعض الشيء عن الإكسسوارات النحاسية خاصة أنها تعطي إسمرارًا للبشرة.

البشرة الآسيوية
من البشرات التي يمكن أن تنسجم مع اللون الذهبي الذى يميل إلى الوردي، ولكن توصي شارلوت بالكوني بارتداء الإكسسوارات الذهبية الكلاسيكية في هذه الحالة.

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