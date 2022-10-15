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منع مخرج إيراني من حضور «لندن السينمائي».. لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أكتوبر 2022, 03:05 مساء
منع مخرج إيراني من حضور «لندن السينمائي».. لهذا السبب
المخرج الإيراني ماني حقيقي في 19 فبراير 2016 في برلين (أ ف ب)
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أعلن المخرج الإيراني، ماني حقيقي، أن بلاده منعته من التوجه إلى المملكة المتحدة لحضور مهرجان لندن السينمائي، مرجعا ذلك إلى دعمه حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة مهسا أميني.

وقال حقيقي في رسالة بثها عبر الفيديو إلى الحاضرين في المهرجان، ونشرها معهد الفيلم البريطاني على تويتر «السلطات الإيرانية منعتني من ركوب الطائرة المتجهة إلى لندن الجمعة».

واضاف «لم تقدم لي اي تفسير مرض لهذا الموقف الفظ»، حسب وكالة «فرانس برس».

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أثار موت الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر أكبر موجة من التظاهرات في إيران منذ احتجاجات 2019 على ارتفاع أسعار الغاز في الدولة الغنية بالنفط.

واعتقلت شرطة الأخلاق أميني في 13 سبتمبر في طهران لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية خصوصا ارتداء الحجاب.

الاحتجاجات مستمرة 
والاحتجاجات مستمرة على الرغم من توقيف المئات والقمع الدامي الذي مارسته قوات الأمن الإيرانية.

كان من المفترض أن يحضر ماني حقيقي المهرجان لعرض فيلمه الأخير «الطرح» ، لكن السلطات الإيرانية «صادرت جواز سفره ولم يتمكن من المغادرة»، بحسب معهد الفيلم البريطاني.

أكد المخرج والكاتب والممثل البالغ من العمر 53 عامًا في رسالته أن السلطات قامت بذلك بسبب دعمه للمتظاهرين.

الحجاب والقمع 
وأوضح «قبل أسبوعين نشرت مقطع فيديو على انستغرام انتقدت فيه القوانين التي تفرض ارتداء الحجاب والقمع الذي يمارس على الشباب الذين يتظاهرون ضدها وضد العديد من القضايا الظالمة». واضاف «ربما اعتقدت السلطات أنه بإبقائي هنا يمكن أن تراقبني عن كثب، ربما لتهديدي وإسكاتي».

واعتبر المخرج الذي يقول إنه لا يأسف لإجباره على البقاء في إيران كـ«سجين» في بلده، أن «مجرد التحدث إليكم الآن عبر هذا الفيديو هو أحد أشكال فشل هذه الخطة».

وأضاف «لا تكفي كلماتي للتعبير عن الفرح والفخر لتمكني من حضور هذه اللحظة العظيمة في التاريخ شخصيًا، وأنا أفضل أن أكون هنا الآن على أن أكون في أي مكان آخر... إذا كان هذا عقابًا على ما فعلته، تابعوا رجاء».

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