Atwasat

42 معرضا بأنحاء العالم في الذكرى الـ50 لوفاة بيكاسو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 05:00 مساء
42 معرضا بأنحاء العالم في الذكرى الـ50 لوفاة بيكاسو
لوحة «غيرنيكا» لبابلو بيكاسو في متحف الملكة صوفيا بمدريد، 12 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

يقام 42 معرضا في مختلف أنحاء العالم بالذكرى الخمسين لوفاة الفنان بابلو بيكاسو، تمتد من متحف برادو في مدريد إلى مركز بومبيدو في فرنسا، مرورا بمتحف متروبوليتان في نيويورك، وهو ما رأت فيه مدريد وباريس «استنفارا غير مسبوق» على شرف «أشهر وجوه الفن الحديث».

وقال وزير الثقافة الإسباني، ميغيل إيسيتا، للصحفيين خلال إطلاقه، الإثنين، أنشطة «سنة بيكاسو» بمتحف رينا صوفيا في مدريد إن «38 مؤسسة مهمة في أوروبا والولايات المتحدة» تشارك في هذا الحدث الذي أعدّت له فرنسا وإسبانيا مدى 18 شهرا، وفق «فرانس برس».

أما نظيرته الفرنسية ريما عبدالملك فأوضحت أن هذه المعارض تتيح إظهار «كل جوانب» الفنان الإسباني الذي وُلِد العام 1881 في ملقة (جنوب إسبانيا) وتوفي العام 1973 في موجان (جنوب شرق فرنسا). وتُعقد بالتوازي معها سلسلة من «المؤتمرات» و«المناظرات» عن الرسام وأعماله.

وتُستهَل الاحتفالات في 23 سبتمبر الجاري بمعرض عن «بابلو بيكاسو وتجريد النحت من الطابع المادي» يقام في «مؤسسة مابفريه» بمدريد. ويُختتم البرنامج في أبريل 2024 بمعرض استعادي عن «باريس الحداثيين (1905-1925)» يقام في متحف «بوتي باليه» في العاصمة الفرنسية.

الحرب الأهلية الإسبانية
وتقام في إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة وكذلك في ألمانيا وسويسرا ورومانيا وبلجيكا معظم الأنشطة التكريمية للرسام الإسباني الذي وصفته الوزيرة الفرنسية بأنه «أشهر وجوه الفن الحديث».

ومن المؤسسات المشاركة في الأنشطة متحف متروبوليتان للفنون (نيويورك) ومتحف برادو (مدريد) ومتحف غوغنهايم في بلباو ومركز بومبيدو (باريس) ومتحفا بيكاسو في برشلونة وباريس.

وأشار ميغيل إيسيتا أمام لوحة «غيرنيكا» التي رسمها بيكاسو العام 1937، وهي من أشهر الأعمال في العالم، أن الهدف من «سنة بيكاسو» هو التعريف بالفنان «كما كان»، وإبراز «تراثه الفني» و«ديمومة أعماله».

واعتبرت الوزيرة الفرنسية أن هذه اللوحة التي خلدت مجزرة بلدة غيرنيكا التي قصفها الطيران النازي في أبريل 1937 أثناء الحرب الأهلية الإسبانية دعما للجنرال فرانكو، هي بمثابة «إعلان من أجل السلام» في وقت «تستعر الحرب على أبواب أوروبا»، في إشارة إلى النزاع في أوكرانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قمة الرعب» تجمع بايرن ميونخ وبرشلونة.. والأنظار تترقب ليفاندوفسكي وسط ثأر كتالوني

«قمة الرعب» تجمع بايرن ميونخ وبرشلونة.. والأنظار تترقب ليفاندوفسكي وسط ثأر ...
«المركزي المصري»: 10 ملايين جنيه غرامة والحبس عقوبة الترويج للعملات الرقمية

«المركزي المصري»: 10 ملايين جنيه غرامة والحبس عقوبة الترويج للعملات الرقمية
كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية

كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية
49 جنديا أرمينيا قتلوا في المواجهات مع أذربيجان

49 جنديا أرمينيا قتلوا في المواجهات مع أذربيجان
السعودية توقف يمنيا ادعى أداء العمرة عن الملكة إليزابيث الثانية

السعودية توقف يمنيا ادعى أداء العمرة عن الملكة إليزابيث الثانية
شاهد في «اقتصاد بلس»: بالأرقام.. كيف أنهك النزاع المسلح الاقتصاد الليبي؟

شاهد في «اقتصاد بلس»: بالأرقام.. كيف أنهك النزاع المسلح الاقتصاد الليبي؟
إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)

إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)
الملك تشارلز الثالث يتحدث أمام البرلمان للمرة الأولى: «أشعر بثقل التاريخ»

الملك تشارلز الثالث يتحدث أمام البرلمان للمرة الأولى: «أشعر بثقل التاريخ»
«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة

«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة
شاهد «تأبين الملكة»: تشارلز يقود الموكب المرافق لجثمان إليزابيث في إدنبرة

شاهد «تأبين الملكة»: تشارلز يقود الموكب المرافق لجثمان إليزابيث في إدنبرة
«صباح الوسط»: ما هو الدعم الذي تقدمه التغذية العلاجية لمرضى السكري

«صباح الوسط»: ما هو الدعم الذي تقدمه التغذية العلاجية لمرضى السكري
لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة بريطانيا؟

لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة بريطانيا؟
برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية

برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية
«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس

«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس
كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي

كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي
اليورو يسجل ارتفاعا و«المركزي الأوروبي» يمهد لرفع الفائدة مجددا

اليورو يسجل ارتفاعا و«المركزي الأوروبي» يمهد لرفع الفائدة مجددا
وزير تشادي: الصيادون الليبيون الموقوفون سيتم تسليمهم إلى القضاء

وزير تشادي: الصيادون الليبيون الموقوفون سيتم تسليمهم إلى القضاء
باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري

باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«ساكسيشن» و«سكويد غايم» يحصدان أبرز جوائز «إيمي»
«ساكسيشن» و«سكويد غايم» يحصدان أبرز جوائز «إيمي»
«ذي فايبلمانز» عن خلافات والدَي سبيلبرغ وتعرضه للتنمر
«ذي فايبلمانز» عن خلافات والدَي سبيلبرغ وتعرضه للتنمر
وفاة المخرج السينمائي جان لوك غودار عن 91 عاما
وفاة المخرج السينمائي جان لوك غودار عن 91 عاما
وفاة عازف موسيقى الجاز رامزي لويس عن 87 عاما
وفاة عازف موسيقى الجاز رامزي لويس عن 87 عاما
«حديد نحاس بطاريات» يفوز بجائزة «Europa Cinemas»
«حديد نحاس بطاريات» يفوز بجائزة «Europa Cinemas»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ناطق بـ«الطب الميداني» يؤكد وفاة الفنان مصطفى بركة
ناطق بـ«الطب الميداني» يؤكد وفاة الفنان مصطفى بركة...
محمد الشريف.. اللوحة وخطوط الحكايات المتوارية
محمد الشريف.. اللوحة وخطوط الحكايات المتوارية...
قيمتها مليار دولار.. مزاد على المجموعة الفنية لمؤسس «مايكروسوفت»
قيمتها مليار دولار.. مزاد على المجموعة الفنية لمؤسس ......
عدنان معيتيق: العمل الفني يفضح القتلة وشاهد على جرائم الإنسان
عدنان معيتيق: العمل الفني يفضح القتلة وشاهد على جرائم ......
التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» (فيديو)
التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» ......
المزيد
عملية جراحية للممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا بعد إصابتها بكسر
عملية جراحية للممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا بعد إصابتها ......
الفيلم التونسي «ترينو» يشارك بمهرجان «Show Me Shorts» بنيوزيلندا
الفيلم التونسي «ترينو» يشارك بمهرجان «Show Me Shorts» ......
42 معرضا بأنحاء العالم في الذكرى الـ50 لوفاة بيكاسو
42 معرضا بأنحاء العالم في الذكرى الـ50 لوفاة بيكاسو...
«حديد نحاس بطاريات» يفوز بجائزة «Europa Cinemas»
«حديد نحاس بطاريات» يفوز بجائزة «Europa Cinemas»...
وفاة عازف موسيقى الجاز رامزي لويس عن 87 عاما
وفاة عازف موسيقى الجاز رامزي لويس عن 87 عاما...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط