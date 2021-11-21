ليوناردو دي كابريو يكشف دوافع المشاركة في «دونت لوك أب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 نوفمبر 2021, 10:45 صباحا
ليوناردو دي كابريو في هوليوود في 9 فبراير 2020 (أ ف ب)

وافق ليوناردو دي كابريو على المشاركة في «دونت لوك أب» من إنتاج «نتفليكس»، لأن قصته المتمحورة على مذنّب يهدد بالقضاء على الحياة بأشكالها كافة، وهي كارثة تشبه أزمة المناخ الحالية.

وفي هذا العمل الساخر، يجسد الممثل الأميركي وشريكته في بطولة العمل جنيفر لورنس دور رائدي فضاء، يحاولان عبثًا توعية الرأي العام الأميركي المنقسم، في بلد تقوده رئيسة لا تتمتع بالكفاءة اللازمة تؤدي دورها ميريل ستريب، حسب «فرانس برس».

وبعد عودته من مؤتمر الأطراف الدولي السادس والعشرين للمناخ (كوب26) في غلاسكو، اعتبر ليوناردو دي كابريو أن الفيلم الذي كتبه وأخرجه آدم ماكاي ينجح في إثارة الحماسة بشأن أزمة «نشأت منذ أكثر من قرن».

وقال دي كابريو خلال تقديم الفيلم في لوس أنجليس أخيرًا «كيف يمكننا كجنس بشري ومجتمع وثقافة أن ندير سياسيًا، نهاية عالم داهمة». وأضاف «خلال ساعتين، ينجح الفيلم في إظهار عبثية استجابتنا كجنس بشري لهذه الأزمة».

ويُطرح الفيلم الذي تشارك فيه أيضًا أريانا غراندي وكايت بلانشيت ومارك ريلانس وجوناه هيل، في الصالات الأميركية في 10 ديسمبر قبل بثه على «نتفليكس» اعتبارًا من 24 ديسمبر.

وأصبح آدم ماكاي مخرج فيلم «فايس» من أبرز المخرجين في هوليوود، فيما يتوقع بعض النقاد حظوظًا كبيرة لفيلم «دونت لوك أب» في سباق الأوسكار.

ويأمل دي كابريو أن يدفع الفيلم بالشركات والحكومات إلى إجراء «انعطاف جذري» في سياساتها تجاه الأزمة المناخية. لكنه يقر بأنه غير متفائل بدرجة كبيرة بشأن قدرة البشر على مجابهة المشكلة المناخية.

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