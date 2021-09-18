حوار فضائي - أرضي بين توم كروز وركاب كبسولة «سبايس إكس»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 سبتمبر 2021, 03:14 مساء
توم كروز، 18 يوليو 2019، كاليفورنيا (أ ف ب)

دار حوار «فضائي - أرضي»، الجمعة، بين نجم هوليوود، توم كروز، وركّاب كبسولة «سبايس إكس» التي تسبح في مدار الأرض.

وجاء في الحساب الرسمي لمهمّة «إنسبيرايشن4» أن «روك ونوفا وهانكس وليو»، وهم أوّل أربعة ركّاب ليسوا من الروّاد المتمرّسين يذهبون مع «سبايس إكس» في رحلة إلى الفضاء، «تحدّثوا مع توم كروز اليوم وتشاركوا معه تجربتهم»، وفق «فرانس برس».

وقالوا له، بحسب ما جاء في التغريدة، «يمكنك أن تكون حليفنا يا مافريك متى شئت». ومافريك هو اسم طيّار النخبة الذي يؤدي دوره توم كروز في فيلم «توب غان».

والعام الماضي في عهد دونالد ترامب، كشف المدير السابق لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) جيم برايدنستاين عن مشروع فيلم في أجواء انعدام الجاذبية مع توم كروز في محطة الفضاء الدولية.

ولم يشرح أيّ تفصيل بعد عن المشروع الذي من المرتقب أن يجري بالتعاون مع «سبايس اكس».

ويشارك في مهمّة «إنسبيرايشن 4» الملياردير جاريد أيزاكمان والمساعدة الطبية هايلي ارسينو ومهندس الطيران كريس سيمبروسكي ومدرسة العلوم سيان بروكتور. وهم انطلقوا في رحلتهم مساء الأربعاء من فلوريدا وسيمضون ما مجموعه ثلاثة أيام في مدار الأرض.

وتجري «إنسبيرايشن4» على مدار أعلى من محطة الفضاء الدولية التي تسبح في الفضاء على ارتفاع 400 كيلومتر تقريبًا وهي الأولى التي تتوغل إلى هذا الحدّ في الفضاء منذ مهمّة لتصليح التلسكوب هابل في 2009.

وتهدف المهمّة إلى جمع 200 مليون دولار لمستشفى سانت جود لمرضى السرطان ودراسة تأثير الفضاء على الطاقم الذي لا يضمّ رواد فضاء محترفين.

توم كروز
اشتهر توم كروز، أحد أكبر نجوم هوليوود، بتأدية معظم مشاهد المخاطرة في أدواره بنفسه.

وسبق له أن أصيب بكسر في الكاحل أثناء تصوير الجزء السابق الذي يؤدي فيه شخصية إيثان هانت «ميشن إمبوسيبل: فولاوت». ويشارك الممثل أيضاً في التكملة المرتقبة لفيلم «توب غان» الذي أطلقه في عالم الشهرة عام 1986.

صورة موزّعة في 16 سبتمبر 2021 لقائد مهمة انسبيرايشن4 جاريد أيزاكمان على متن كبسولة دراغون من سبايس إكس (أ ف ب)
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