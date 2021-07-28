إضافة 17 موقعا يابانيا إلى قائمة التراث العالمي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 يوليو 2021, 03:14 مساء
شعار اليونسكو (أ ف ب)

أضيف 17 موقعا أثريا في شمال اليابان، يعود تاريخها إلى عصر شعب جومون، الثلاثاء، إلى قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي.

وتمثل هذه المواقع حضارة سبقت العصر الزراعي، لكنها كانت مستقرة في المنطقة وتطورت قبل نحو 15 ألف سنة، وفق «فرانس برس».

وتتوزع هذه المواقع بين شمال جزيرة هونشو الكبيرة وجنوب جزيرة هوكايدو، وهي تشكل «شاهدة فريدة على التطور الذي طرأ عبر عشرة آلاف عام على ثقافة شعب جومون الذين كانوا مستقرين في المنطقة على الرغم من أنهم كانوا يعيشون مرحلة ما قبل الزراعة، وعلى منظومة معتقداتهم وطقوسهم الروحية المعقدة»، وفق اليونسكو.

كان شعب جومون مجتمعا مستقرا يعتمد على الصيد وجمع الثمار في الألف الثالث عشر قبل الميلاد، بعيد انتهاء العصر الجليدي.

ولفتت اليونسكو إلى أن شعب جومون كان يعبر عن روحانيته من خلال أغراض يصنعها مثل الأواني المطلية والألواح الطينية التي تحمل طبعة أقدام، ودمية «دوغو» الشهيرة التي كانت تظهر خصوصا شخصيات أنثوية.

كما طور شعب جومون مواقع لممارسة الطقوس، بما يشمل حفر الأرض وإنشاء دوائر كبيرة من الأحجار يتجاوز قطرها خمسين مترا، بحسب المنظمة.

وكانت اليونسكو ضمت، الإثنين، 42700 هكتار من الغابات الرطبة تتوزع على أربع جزر في جنوب غرب اليابان (أمامي-أوشيما وتوكونوشيما وإيريوموتي والجزء الشمالي من جزيرة أوكيناوا)، إلى قائمتها للتراث العالمي لغناها بالتنوع الحيوي.

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