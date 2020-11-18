هيئة الثقافة: دعم مكتبة «عبدالسلام الأسمر» من أولوياتنا

حسن أونيس يزور مسجد ومكتبة الشيخ عبدالسلام الأسمر بزليتن (فيسبوك)

زار رئيس الهيئة العامة للثقافة، حسن أونيس، مسجد ومكتبة الشيخ عبدالسلام الأسمر، أحد أبرز علماء ومشايخ البلاد، وذلك ضمن زيارته مدينة زليتن، الثلاثاء.

وتجول أونيس في الحرم الأسمري، مارا على طلبة القرآن الكريم، ثم تفقد المكتبة التاريخية التي تحوي عددا كبيرا من المخطوطات والكتب القيمة، حسب صفحة الهيئة على «فيسبوك».

وأكد رئيس الهيئة أهمية هذه المكتبة، وضرورة دعمها بكل السبل وأنه أولوية من أولويات الهيئة.

ورافق أونيس في زيارته المهندس نوري المعداني، مدير إدارة التخطيط والمشروعات، ومحمد عبداللطيف المدولي، مدير إدارة الإعلام والتواصل، وأنور فرج التير، مدير مكتب الهيئة بمدينة مصراتة، ومحمد العجيل، رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بالمكتب، وشكري شكاب، رئيس قسم النشاط بالمكتب، وعدد من موظفي ديوان الهيئة.

أحد الطلاب مكتبة الشيخ عبدالسلام الأسمر بزليتن (فيسبوك)