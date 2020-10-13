منى زكي: أشعر بالفخر والامتنان لتكريمي من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 06:03 مساء
الفنانة المصرية منى زكي (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، عن منح الفنانة منى زكي، جائزة فاتن حمامة للتميز، في الدورة 42، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة، وهي التي عبرت عن فخرها وامتنانها بهذ التكريم.

وقال رئيس المهرجان محمد حفظي: «منى زكي هي نجمة جيلها بامتياز، والنموذج المثالي لصورة المرأة في السينما المصرية. استطاعت باختياراتها الذكية أن تحقق المعادلة وتجمع بين القيمة الفنية والجماهيرية، دون أن تنجر لتقديم أعمالا لمجرد التواجد، فهي دائما تعرف متى تقول لا، ولذلك تحتفظ ببريقها ونجوميتها بالإضافة إلى احترام وتقدير الجمهور حتى إذا غابت بعض الوقت»، مؤكدا على أن مهرجان القاهرة يسعد بمنحها جائزة فاتن حمامة للتميز في افتتاح الدورة 42.

من جانبها تقول منى زكي، إن اختيارها للتكريم بجائزة عظيمة تحمل اسم الفنانة الكبيرة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة العريق، يجعلها تشعر بالفخر والسعادة والامتنان لكل مجهود بذلته طوال سنوات عملها بالفن، ولكل زميل ومخرج وكاتب وعامل في هذه المهنة كان سببا في هذه اللحظة التي لن تنسى.

تتابع منى زكي، قائلة: «سأظل فخورة بانتمائي للفن والسينما المصرية، وأتمنى أن أكون قد ساهمت ولو بجزء بسيط في دعم هذه الصناعة المهمة ووصولها للمكانة اللائقة.. وأعد الجمهور بأننا سنظل نبذل قصارى جهدنا حتى تستمر ريادة الفن المصري، وتأثيره العظيم في الشعوب».

النجمة المصرية منى زكي بدأت مسيرتها الفنية مبكرا، وكان أول أدوارها مع الممثل والمخرج القدير محمد صبحي في مسرحية «بالعربي الفصيح»، ومنذ ذلك الحين امتلئت مسيرتها الفنية بالعديد من الأدوار المتنوعة التي تُظهر مواهبها المتعددة، في التمثيل والرقص والأداء الصوتي، كما تثبت قدرتها على تحقيق التوازن في اختيار الأدوار وإتقان تقديمها على الشاشة.

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