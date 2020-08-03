معرض فني في بيت إسكندر بمدينة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 أغسطس 2020, 03:23 مساء
معرض فني في بيت إسكندر بمدينة طرابلس (فيسبوك)

نظمت مؤسسة «دواية للفنون» معرض «تجلي» في بيت إسكندر للفنون بمدينة طرابلس، برعاية السفارة الألمانية في ليبيا.

ومعرض «تجلي» الذي افتُتح في 27 يوليو، هو معرض شخصي مشترك لفنانتين في مجال الرسم والزخرفة، وهما الفنانة فاطمة عبداللطيف والفنانة سارة الطاهر، وفقًا للمكتب الإعلامي لهيئة الثقافة العامة بحكومة الوفاق الوطني.

وحضر الافتتاح السفير الألماني لدى ليبيا وعدد من المثقفين والفنانين الليبيين، وروعيت في المعرض الظروف الحالية التي استوجبت أن يكون الافتتاح مقتصرًا على دعوات محددة لعدد من المهتمين بالمجال الفني والثقافي.

ويعد هذا المعرض أول حدث تقوم مؤسسة «دواية للفنون» بالإشراف على تنظيمه دعمًا لدور المؤسسة في دعم الفنون البصرية، وستظل أعمال المعرض متاحة للزيارة والمشاهدة.

معرض فني في بيت إسكندر بمدينة طرابلس (فيسبوك)
معرض فني في بيت إسكندر بمدينة طرابلس (فيسبوك)
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