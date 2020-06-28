توقيف ستة أشخاص متهمين بسرقة لوحة لبانكسي في باريس

شرطي إيطالي أمام لوحة لبانكسي سرقت من قاعة باتكاكلان في باريس (أ ف ب)

وجه الاتهام إلى ستة أشخاص للاشتباه في سرقتهم العام 2019 لوحة منسوبة إلى بانكسي من مسرح باتاكلان في باريس عثر عليها قبل فترة قصيرة في إيطاليا، ووضعوا في الحبس على ما أفادت مصادر قضائية السبت.

وأوضح مصدر من الشرطة أن الأشخاص الستة أوقفوا الثلاثاء في مقاطعات عدة في جنوب فرنسا ووسطها وشرقها، ووجهت إلى شخصين تهمة السرقة ضمن عصابة منظمة فيما اتهم الأربعة الآخرون بإخفاء مسروقات على ما أضاف المصدران، وأوقف الستة موقتا، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وكان هذا العمل المنسوب لفنان الشارع البريطاني الأشهر بانكسي قد رُسم على باب خلفي في قاعة «باتاكلان» في باريس تحية للضحايا التسعين الذين سقطوا فيها في هجمات 13 نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.

وسُرق العمل مع الباب الذي رسم عليه في يناير 2019، وعٌثر على الباب المسروق في مزرعة ريفية في أبروتسو في عملية مشتركة للشرطتين الفرنسية والإيطالية.